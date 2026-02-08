13ºFecha: En los partidos adelantados ganaron Naon y La Niña

Comenzó a disputarse la 13º fecha del Torneo de Futbol de Primera A, que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde los partidos adelantados se jugaron el viernes 6, El Fortín que recibió en su estadio al Club Atlético Naon, mientras que este sábado en La Niña, el “Tricolor” que necesita de aquí en mas sumar puntos, recibió a Libertad.

El viernes en un encuentro donde El Fortín trabajo mas en contra restar la ofensiva naonese y con poca llegada al arco visitante.

Recién faltando 15 minutos del segundo tiempo llego el gol para Naon, tras un tiro de esquina y en un descuido del equipo fortinero en defensa, Tamburelli, de buen trabajo, solo tuvo que empujar el balón para poner el 1 a 0 definitivo.

Por su parte, este sábado en la localidad de La Niña, el Club Atlético La Niña con una clara decisión de lo que necesita, ganar.

Sin embargo a los 14 minutos un penal en favor del equipo “lagunero” ponía en ventaja a la visita. No obstante la visión definida de ganar para el equipo dirigido por Diego San Miguel, le fueron suficiente 10 minutos para dar vuelta el partido. A los 22 minutos empata y a los 33 se pone en ventaja, con goles de Barni y González para La Niña.

El segundo tiempo fue todo de Libertad, pero no le alcanzo para romper la hegemonia defensiva del local, que termino ganado 2 a 1.

Con estos resultados, Naon se pone arriba en el torneo, espera ahora por el partido entre French y San Martin. De ganar el Santo, seguirá siendo puntero. Mientras que La Niña sale de la zona de descenso y se pone dos puntos sobre Agustín Álvarez, que hoy viaja a Quiroga.

Para hoy domingo 8

17.30 hs: Quiroga – Ag. Alvarez

20.00 hs: Once Tigres – Patricios

20.00 hs: 9 de Julio – San Agustín

20.00 hs: French – San Martín