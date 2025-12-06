133° Aniversario: El Provincial se viste de fiesta este domingo 7

Con motivo del 133° Aniversario de la localidad, las distintas instituciones de El Provincial organizarán una celebración para el

próximo 7 de diciembre desde las 09:00 hs en el Parque Colonia San Rafael para toda la familia con propuestas variadas.

Se comenzará con un desfile de Instituciones, agrupaciones y centros tradicionalistas. Además, participarán artesanos locales, se contará desde el mediodía con servicios de cantina y música, luego a partir de las 18hs con una con una atractiva grilla de artistas.

Queremos compartir nuestra alegría, celebrar y compartir las tradiciones de un pueblo rural. Esperamos a todos los que quieran acercarse para compartir un hermoso día de celebración en familia.

Durante el encuentro se ofrecerá un clásico servicio de cantina y la entrada será libre y gratuita. Se le pide a la comunidad acercarse con reposeras.