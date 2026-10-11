129º Expo Rural 9 de Julio: Mecano Ganadero presente en todo el campo argentino
La empresa nuevejuliense Mecano Ganadero participo recientemente de la 129º Expo Rural de 9 de Julio, y desde la misma resaltaron «Como siempre estamos presentes en todos las exposiciones, obviamente acá somos locales y queríamos estar presente para la comunidad 9 de Julio, y que conozcan los productos, cómo se trabaja en Mecano y las cosas que tenemos, que siempre estamos apostando a mas», sintetizo Luis Balhano, técnico comercial en Mecano Ganadero, en dialogo con El Regional Digital.
La empresa próxima a cumplir 60 años de vida comercial e industrial, es líder en herramientas para el manejo y cuidado de animales como ganadería vacuna, ovino, equinos, cerdos con clientes a lo largo y ancho de todo el pais, lo que le demanda a la empresa tener que estar presente en distintas exposiciones.
Balhano resalto que en la compañía trabajan 60 empleados desarrollando un producto desde 9 de Julio para todo el país. Y si bien hoy la inversión en la producción de ganadería es importante, la empresa nuevejuliense nunca dejo de atender al sector en los momentos mas críticos, al contrario fue diseñando y pensando productos en pos de un mejor manejo en los animales.
Luis reconoce hoy estamos en un auge de lo que es la ganadería, y hoy estamos en condiciones de apuntalar ese crecimiento que tuvimos hasta ahora, venimos un crecimiento bastante progresivo y hay bastantes ventas, esto producto de haber sabido estar cuando la inversión en el sector no era la mejor
En cuanto a productos se esta trabajando en mejorar los que ya funcionan, y eso se da con nuevas tecnologías incorporadas en fabrica como un robot de soldadura, que permite la mejora final de los productos, un sistema laser de corte, y siempre estamos pensando en la mejora del bienestar animal, recordando que hace un tiempo ya quietaron los espacios filosos para que no maltrate al animal, como así también al trabajador en manga o corrales, nunca se pierde de vista la mejor calidad y una mejor precisión los productos, subrayo Luis Balhano.