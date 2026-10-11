129º Expo Rural 9 de Julio: Mecano Ganadero presente en todo el campo argentino

La empresa nuevejuliense Mecano Ganadero participo recientemente de la 129º Expo Rural de 9 de Julio, y desde la misma resaltaron «Como siempre estamos presentes en todos las exposiciones, obviamente acá somos locales y queríamos estar presente para la c omunidad 9 de Julio, y que conozcan los productos, cómo se trabaja en Mecano y las cosas que tenemos, que siempre estamos apostando a mas», sintetizo Luis Balhano, técnico comercial en Mecano Ganadero, en dialogo con El Regional Digital.

La empresa próxima a cumplir 60 años de vida comercial e industrial, es líder en herramientas para el manejo y cuidado de animales como ganadería vacuna, ovino, equinos, cerdos con clientes a lo largo y ancho de todo el pais, lo que le demanda a la empresa tener que estar presente en distintas exposiciones.

Balhano resalto que en la compañía trabajan 60 empleados desarrollando un producto desde 9 de Julio para todo el país. Y si bien hoy la inversión en la producción de ganadería es importante, la empresa nuevejuliense nunca dejo de atender al sector en los momentos mas críticos, al contrario fue diseñando y pensando productos en pos de un mejor manejo en los animales.

Luis reconoce hoy estamos en un auge de lo que es la ganadería, y hoy estamos en condiciones de apuntalar ese crecimiento que tuvimos hasta ahora, venimos un crecimiento bastante progresivo y hay bastantes ventas, esto producto de haber sabido estar cuando la inversión en el sector no era la mejor