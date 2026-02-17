12° Mesa Nacional del Trigo: de la catarsis a la acción

Este tradicional espacio de encuentro de toda la cadena triguera, busca cada año construir diagnósticos compartidos y visibilizar las problemáticas del sector.

En esta edición se buscó establecer agendas de Estado, elaborar iniciativas que sean medibles, escalables y que realmente destraben los nudos que impiden el avance de la cadena. El cierre estuvo encabezado por el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Martin Llaryora.

El mandatario provincial encabezó el cierre de la 12° Mesa Nacional del Trigo, que tuvo lugar en el Club Leones Deportivo, Agrario, Social y Biblioteca, en el marco de las 53º Jornadas Trigueras Nacionales y la 70º Fiesta Nacional del Trigo. Lo acompañaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso, de Cooperativas y Mutuales Gustavo Brandan y de Gobierno, Manuel Calvo.

La jornada contó con la participación de representantes de 4 provincias productoras (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa) y 40 entidades que integran la cadena triguera. Durante la reunión se compartieron datos, análisis y proyecciones sectoriales, que servirán de base para definir los ejes de trabajo del año en curso.

Una campaña histórica

En su intervención, Busso destacó que la campaña de trigo 2025/2026 en Córdoba se consolidó como una de las más importantes de los últimos años, tanto por los niveles de producción como por los rindes obtenidos, ubicándose entre las mejores de las últimas dos décadas. “Estos resultados son fruto del esfuerzo de nuestros productores e industriales, y en Córdoba desde el Gobierno acompañamos con infraestructura, energía, conectividad, seguridad, educación, en generar al condiciones para el agregado de valor en origen”, expresó Busso.

Asimismo, subrayó que, en el contexto nacional, Córdoba aportó alrededor del 18 % de la producción total de trigo del país, estimada en 27 millones de toneladas, posicionándose como la tercera provincia productora a nivel nacional y segunda en molienda.

La Mesa Nacional del Trigo, es el espacio de debate político y técnico más importante de la cadena cerealera en la Argentina.

Esta Mesa se ha consolidado como un verdadero ámbito de diálogo federal y multisectorial, donde están representados todos los eslabones de la cadena: productores, industria, exportadores, técnicos, instituciones y gobiernos.

A lo largo de sus once ediciones anteriores, este espacio permitió construir diagnósticos compartidos, visibilizar las problemáticas del sector y establecer agendas de Estado. De aquí surgieron iniciativas fundamentales como el impulso a las Buenas Prácticas Agropecuarias, la institucionalización de congresos y jornadas técnicas, el Congreso TrigAR y el Mapa Nacional de Calidad de Trigo.

Esta 12ª edición marca además un punto de inflexión. Se dio un paso más para pasar de la acumulación de reclamos históricos a una modalidad de trabajo basada en decisiones concretas, con responsables técnicos y con plazos de ejecución definidos.

Se priorizaron iniciativas que sean medibles, escalables y que realmente destraben los nudos que impiden el avance de la cadena.

Ese es el espíritu que hoy impulsa esta Mesa Nacional del Trigo, transformar los pedidos históricos en soluciones concretas.

En el marco de los 70 años del Club Leones, los 60 años de la Bolsa de Cereales de Córdoba y después de una campaña récord la mesa definió que es conveniente reeditar Trigar. “Celebro la vuelta de Trigar a Córdoba, porque es el espacio de la Cadena del Trigo que nos permite contarle al mundo la potencia del trigo argentino, la primera edición fue en el Centro de Convenciones Córdoba en 2019 y ahora nuevamente nuestra Provincia será sede de la segunda edición de TRIGAR”, destacó Busso.

Un Acta final que interpela

Al cierre de la 12º Mesa Triguera Nacional se emitió un acta que reúne los principales acuerdos de trabajo discutidos durante el encuentro.

Este documento servirá como guía para la planificación y las acciones del sector durante el año en curso. Incluye los consensos alcanzados por las instituciones y los representantes del sector privado, con el propósito de fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible de la cadena triguera.