«La Tasa Vial la manejan Uds.»: Un Intendente de la Cuarta Sección Electoral ofreció coadministrar la tasa vial a los productores

Este fin de semana la Asociación Rural de Chivilcoy desarrollo su exposición Rural donde en el acto de inauguración además de contar con la presencia del Intendente Guillermo Britos, y demás autoridades locales, también recibieron la visita de la Vice Presidente de la Nacion, Victoria Villarruel, y directivos de CARBAP.

Previo a la ceremonia inaugural, Villarruel y Britos recorrieron los distintos stands de la muestra y compartieron el inicio de una jornada que tuvo como protagonistas a los sectores productivos de la ciudad. Posteriormente, representantes de la comunidad rural y tradicionalista realizaron el ingreso de las banderas de ceremonia, acompañados por Veteranos de Malvinas, para dar paso al izamiento del Pabellón Nacional.

La ceremonia continuó con el Pericón Nacional, a cargo del Taller de Folklore El Bozal, y la tradicional bendición de la exposición, realizada por el padre Ricardo Rodríguez. Luego hicieron uso de la palabra la presidenta de la Asociación Rural de Chivilcoy, Yamila Farrell; el vicepresidente tercero de CARBAP, Fernando; el intendente Guillermo Britos y, finalmente, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, quienes se dirigieron a los presentes durante el acto inaugural.

Britos ofreció a la Sociedad Rural administrar el 70% de la tasa vial y disponer de tres maquinarias para los caminos rurales

Durante su discurso en la Exposición Rural de Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos cuestionó la presión impositiva que recae sobre el sector agropecuario y sostuvo que la mayor carga tributaria y las principales dificultades de infraestructura que afectan a los productores corresponden a los gobiernos nacional y provincial.

En ese sentido, hizo referencia al índice FADA y señaló que, si bien coincide con el planteo sobre el porcentaje de la producción que queda en concepto de impuestos, consideró necesario discriminar qué parte corresponde a cada nivel del Estado.

“Es un disparate que más del 60% de lo que producen los productores agropecuarios quede para los impuestos nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo, y agregó que, según el propio índice, aproximadamente el 93% de esa carga corresponde a Nación, el 5% a la Provincia de Buenos Aires y cerca del 1% a los municipios.

Britos también cuestionó el estado de las rutas y el futuro peaje sobre la Ruta 5, al recordar que todavía no se concretó la autovía prometida y que la actual concesión no contempla, la obligación de construir un tramo de autovía o una tercera mano.

“Hay que reclamar donde hay que reclamar”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la mayor injerencia sobre la actividad agropecuaria corresponde actualmente a los gobiernos nacional y provincial.

Puentes y canales

El intendente también se refirió a la reunión de las subregiones de la Cuenca del Río Salado realizada el viernes en Roque Pérez, donde participaron intendentes y representantes de más de 20 municipios junto a autoridades provinciales.

En este sentido compartió lo que expresaron autoridades provinciales en esa reunión destacando que existe “decisión política y presupuesto” para avanzar con la licitación y construcción de tres puentes que Chivilcoy reclama desde 2025.

“Espero igual que ustedes que esta vez sea una realidad y que pronto estén licitados y construidos”, manifestó.

Además, explicó que la Provincia modificó el criterio para abordar los denominados canales irregulares. Según detalló, ya no será únicamente una denuncia de un productor la que determine su clausura, sino que deberá existir un informe de la Dirección de Hidráulica, con participación del municipio, que establezca si el canal beneficia o perjudica al sistema hídrico.

En este punto, Britos propuso trabajar junto a la Asociación Rural y los productores para identificar cuáles canales deberían mantenerse y cuáles deberían cerrarse, teniendo en cuenta su impacto sobre las zonas urbanas, los caminos rurales y el escurrimiento de las aguas.

El ofrecimiento a la Sociedad Rural

El momento central de su discurso llegó cuando Britos realizó un ofrecimiento concreto a la Asociación Rural.

Recordó que durante sus años de gestión se trabajó en el mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales y sostuvo que durante esos años se pudo retirar la cosecha de Chivilcoy sin inconvenientes. «No hay productor que no haya podido sacar sus camiones por un tema de caminos». “Lo que les vengo a proponer es que ustedes designen a la persona que va a estar a cargo” de los caminos rurales, planteó.

La propuesta contempla que la entidad Rural designe un director vial rural, que trabajará en conjunto con el municipio, con responsabilidad sobre los caminos rurales ubicados fuera de las rutas 5, 30 y 51 y de los centros urbanos de las diez localidades rurales.

Como parte del acuerdo, el municipio pondría a disposición tres maquinarias de manera permanente y el 70% de la recaudación de la tasa vial para ejecutar esos trabajos.

“Van a tener tres maquinarias permanentes y el 70% de la recaudación de la tasa vial a disposición para ese trabajo”, afirmó Britos.

El intendente aclaró que, al tratarse de fondos públicos, el manejo de los recursos será auditado por el municipio, aunque la planificación y el trabajo se realizarán conjuntamente con el representante que designe la Asociación Rural. “De acá para adelante, la responsabilidad la compartimos”, sostuvo.

“La tasa vial la manejan ustedes”

Britos invitó a los representantes de la Sociedad Rural a reunirse con los secretarios de Hacienda, Obras Públicas y Gobierno, para comenzar a diagramar el funcionamiento de la propuesta.

“La tasa vial la manejan ustedes, las maquinarias están a disposición de ustedes. Díganme quién es el funcionario, lo acordamos, lo ponemos en el presupuesto y empezamos a trabajar”, concluyó.

Finalmente, remarcó que el municipio continuará haciéndose cargo de las áreas urbanas y suburbanas de las diez localidades rurales, mientras que la propuesta apunta específicamente a fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales que quedan fuera de esos sectores.

“Me queda un año y tres meses de gestión. Voy a seguir trabajando hasta el último día con ustedes y con todos los chivilcoyanos para que tengan una mejor calidad de vida”, expresó.

De Chivilcoy