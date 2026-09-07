97º Expo Rural Bolivar: Sánchez-Ramírez, la dupla ganadora del Concurso de Asadores

El Concurso de Asadores fue una renovación de alegría y espíritu criollo en la fría mañana dominguera. Diez equipos se apostaron con sus bien preparadas pertenencias a la vera de la calle de ingreso a la feria de la Rural, donde se instaló el escenario de esta muy buena idea que viene repitiéndose en los últimos años en el marco de las exposiciones bolivarenses.

Cada uno de estos equipos tuvieron muy en cuenta las recomendaciones de la organización, que puso en manos del Jurado integrado por Ricardo y Mariano Urrutia, el veredicto final que tuvo en cuenta no sólo la calidad del asado terminado sino también la presentación, ambientación y pulcritud.

Por eso todo se desarrolló entre aperos camperos, galletas de campo, buenas picadas y ornamentación típica, que sirvió de sumatoria de atractivos para quienes se acercaron a los fuegos.

Bien temprano, exactamente a las 7.30 de la mañana, y cuando el césped ruralista daba muestras de una potente helada que dejó todo blanco, los fuegos comenzaron a encenderse y las tapas de asado provistas por la organización se colgaron de los asadores para comenzar a recibir las primeras caricias de las llamas.

Cada equipo con su técnica dieron final a la tarea sobre el mediodía, cuando los Urrutia dieron a conocer su veredicto que concluyó con el triunfo de Amílcar Sánchez y Juan Carlos Ramírez, registrándose la particularidad de que Sánchez repitió su triunfo del año pasado, cuando integró equipo con otro compañero. De modo que el Concurso de Asadores ya tiene un bicampeón, lo que habla a las claras de que no existen las casualidades en estos menesteres y que, por lo contrario, el que sabe, sabe.

En segundo lugar fue distinguido el equipo integrado por Roldán e Iribarne y el tercer premio le correspondió a la dupla Azparren-Lacasa.

El ganador se alzó con $600.000; el segundo con $400.000 y el tercero recibió un obsequio aportado por la Rural.

De inmediato se puso a la venta la carne asada, que literalmente «voló» por la gran cantidad de interesados en adquirirla a los valores de $ 15.000 el sándwich y $ 50.000 el kilo.