La Intendente Gentile, participo de la reunión del Comité de Cuenca del Rio Salado en Roque Perez

Con la presencia de autoridades provinciales, unos 20 intendentes bonaerenses y funcionarios municipales, se llevó a cabo en el Parque del Bicentenario la reunión de las subregiones B1, B2 y B3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado. Las autoridades, funcionarios e intendentes participantes fueron recibidos por el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, anfitrión del encuentro.

Participaron el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, junto a representantes de distintos municipios de la región.

El encuentro se desarrolló en el marco de la presentación de las políticas provinciales de anticipación y preparación ante los eventos climáticos previstos con la llegada del fenómeno de El Niño, y tuvo como eje fortalecer las acciones de prevención y coordinación frente a posibles escenarios de excedentes hídricos.

Durante la jornada también se presentó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios, cuyo objetivo es avanzar en la regularización de infraestructura hidráulica existente que cumple un rol beneficioso en el escurrimiento y manejo de los excedentes hídricos. La iniciativa busca convalidar aquellas obras que, de manera comprobada, realizan un aporte positivo a la gestión integral de la cuenca.

En ese marco desde el Municipio de 9 de Julio, informaron que asistido la Intendente Gentile, quien acudio acompañada por el Secretario de Obras Publicas, Cristian Poggi, y detallaron que durante la jornada se analizó el estado de situación de la cuenca y se presentaron datos vinculados con el comportamiento de las napas freáticas.

Asimismo, se abordaron las previsiones ante el fenómeno de El Niño y las tareas que se vienen desarrollando para realizar mediciones y establecer acciones destinadas a mitigar sus posibles efectos.

Otro de los temas tratados fue la situación de las obras hidráulicas no autorizadas, particularmente la apertura de canales clandestinos, evaluándose alternativas para su regularización y control.

Finalmente, se destacó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre los municipios y los organismos provinciales, con el objetivo de contar con información actualizada, coordinar acciones y avanzar en medidas preventivas frente a la problemática hídrica de la región.