Olavarria: El Club Atlético 9 de Julio, campeón provincial de Newcom mixto +50

Se desarrolló en la ciudad de Olavarría el Toreo Provincial de Newcom, categoría mixto +50, con la organización de la Federación de Voley de la Provincia, secretaría Newcom, que es clasificatorio para el próximo Torneo Argentino: se jugó el sábado y domingo pasados.

La competencia tuvo lugar en el gimnasio del Club Pueblo Nuevo, contando con la presencia de los equipos, además del local, los del Club Atlético y del CEF 101 de 9 de Julio, del Club Deportivo (Gral. Alvear), de Los Cardales (Gral. Lamadrid) y los de Las Flores y de Salliqueló.

Se organizó el certamen por el sistema de puntos, enfrentándose todos contra todos, con una magnífica tarea del equipo del Club Atlético, que ganó todos los partidos, algunos por muy amplio margen, consagrándose así Campeón Provincial de la categoría.

En el primer partido se impuso al otro conjunto Nuevejuliense, el CEF, por 15-11, 11-15 y 10-2; luego al equipo local, 15-10 y 15-2; al de Las Flores 15-13 y 15-12; al de Los Cardales 15-10 y 17-15 y finalmente al de Salliqueló, cerrando con una victoria por 15-6 y 15-8, recibiendo por las Autoridades Provinciales de este deporte la copa en disputa.

Integraron el equipo Kosiuko, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Verónica Malemacci, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Ruben Neri, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT Susana Reale.