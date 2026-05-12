Vuelve «Mayo Sinfonico» al Salon Blanco

La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio y la Orquesta 9 de Julio invitan a la comunidad a participar de una nueva edición de “Mayo Sinfónico”, el tradicional encuentro de música clásica local que tendrá lugar el sábado 30 de mayo, desde las 20 horas, en el Salón Blanco Municipal.

El concierto será dirigido por Cristian Luzza y contará con la participación especial de músicos de la Orquesta de General Viamonte y coreutas dirigidos por Cristian Medina, en una propuesta artística que reunirá a destacados intérpretes de la región.

“Mayo Sinfónico” nació en el año 2019 como un festival propio de la ciudad, con el objetivo de incentivar a los músicos de la Orquesta 9 de Julio a compartir experiencias junto a otras formaciones musicales. Desde entonces, distintas orquestas, cuartetos, dúos y agrupaciones han formado parte de cada edición, consolidando un espacio de encuentro y crecimiento artístico.

En esta oportunidad, el evento pondrá en valor el talento y la formación de los músicos que integran la Orquesta 9 de Julio a lo largo de sus primeros diez años de trayectoria.

La propuesta será con entrada libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de Cultura, en Instagram: @cultura_9dejulio.