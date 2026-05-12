El nuevejuliense Alberto Pascual fue designado al frente de la Regional Anses con asiento en Chivilcoy

El abogado laboralista Alberto Pascual fue designado como Jefe de la Regional Bonaerense III de ANSES con asiento en Chivilcoy, en reemplazo del armador libertario chivilcoyano Leandro Cabrera quien había llegado al cargo en 2024 y será ubicado en otro destino administrativo nacional.

La regional bonaerense coordina y supervisa la gestión de prestaciones previsionales y sociales en su área de influencia, incluyendo jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo (AUH). Actúa como centro administrativo para mejorar la atención ciudadana y agilizar trámites previsionales en la zona incluyendo las delegaciones de Junín y Chacabuco entre y un total de 19 distritos.

Vale recordar que Pascual en primera instancia y tras la llegada de Javier Milei al gobierno ocupó la delegación juninense del Ministerio de Trabajo de la Nación, para luego reemplazar a Nicolás Cornaglia en el PAMI con asiento en nuestro medio quien había sido denunciado por maltrato laboral.

A posteriori y tras una interna feroz a nivel local entre los sectores internos de los representativos de LLA, Sebastián Pareja y Santiago Caputo, Pascual terminó eyectado y dio paso a la aparición de Joaquín Ojeda por entonces un ignoto profesor de inglés para que quedara a cargo de la obra social de jubilados y pensionados de una amplia región.

En las elecciones pasadas, Ojeda pasó a convertirse en un ignoto diputado nacional tras formar parte de la lista sábana en las elecciones y su cargo en PAMI quedó en manos de Juan Manuel Cornaglia, aficionado al turismo y paradójicamente el hijo del funcionario al que se le había pedido la renuncia por maltrato en la misma repartición.

Por su parte, Pascual fue además el principal referente de La Libertad Avanza en Junín, en lugar de Javier Souto, hasta que las internas lo desalojaron también de ese lugar que ahora se encuentra en manos de Mauro Imperatori, quien nunca terminó de hacer pie y enfrenta duras interpelaciones internas.

Semanario Junin