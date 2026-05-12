Un especialista brasileño en compost disertará en TodoLáctea

Adriano Seddon es veterinario y se graduó en la FMVZ Unesp Botucatu en 2005. Es especialista en establos de compost y uno de los fogoneros del fuerte desarrollo del sistema en todo Brasil.

Se calcula que, entre todas las regiones lecheras, en Brasil hay más de 3.000 establos con sistema de compost, por lo que ese ecosistema también ayudó a Seddon a construir conocimiento en la materia.

Seddon es habitual disertante y guía en reuniones referidas al confinamiento de vacas y el enfriamiento de animales en sistemas estabulados.

El experto participará del panel de estabulación en el Auditorio Principal «Jorge Chemes» el martes a las 10:00 hs. con una charla titulada «Cómo lograr una correcta estabulación de vacas en cama de compost (en cama fría y cama caliente). Cómo evitar errores frecuentes, como realizar los ajustes necesarios».

Posteriormente, a las 12:30 hs. en el Auditorio 1 «DeLaval» conversará con fabricantes de galpones, desarrolladores de sistemas estabulados, técnicos y productores durante una hora.