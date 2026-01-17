Vuelco fatal en ruta provincial 46, falleció una mujer

Hoy en horas de la tarde, personal de Bomberos y Policía acuden a un accidente ocurrido en Ruta 46 y cruce con el camino del cementerio de la localidad de O’Brien.

Allí se produce el despiste y posterior vuelco de vehículo marca Renault Sandero dominio LNR644, conducido por Nilda Lagar de 46 años, acompañada por su hija Malena Rodríguez Lagar de 19 y Josefa Kulesnix, de 69 años, todas domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires.

Personal del Cuartel de Bomberos de O’Brien auxilia a las víctimas, que son trasladadas en ambulancia al hospital San Luis de Bragado.

Momentos mas tarde se informa que la mujer de 69 años perdió la vida a causa de las heridas recibidas.

Fuente: Bragado es noticias