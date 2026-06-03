Con Santilli, el Gobierno nacional insiste en eliminar las PASO: “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces”

El Gobierno nacional rarificó este martes su decisión de ir por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Esta vez fue Diego Santilli quien respaldó la iniciativa impulsada por la Casa Rosada y argumentó que el sistema electoral genera un gasto excesivo y una sobrecarga de votaciones para la ciudadanía.

“Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares. Eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”, sostuvo el ministro del Interior este martes, en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.

Santilli insistió además en que existe un cansancio social respecto de la cantidad de elecciones que se realizan en cada calendario electoral.

“Ya estamos viendo los resultados. Hay merma en la cantidad de votantes y la sociedad no quiere tantas elecciones previas. Vamos a tener PASO para gobernadores, elecciones para gobernadores, PASO nacionales. La gente no quiere votar cuatro o cinco veces. Es algo que hay que terminar porque les cuesta mucho a los argentinos”, afirmó.

Una bandera central de la Casa Rosada

Las declaraciones del dirigente de origen PRO lo muestran alineado con una de las principales reformas electorales que impulsa el gobierno de Javier Milei, aun pese a las resistencias que expone el partido fundado por Mauricio Macri.

Desde la Casa Rosada sostienen que las PASO perdieron su razón de ser, especialmente en aquellos casos donde los partidos llegan a las elecciones con listas únicas.

Además, argumentan que representan un gasto millonario para el Estado y obligan a los ciudadanos a participar de procesos internos que deberían resolver las fuerzas políticas.

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