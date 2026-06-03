Sanidad animal, mercados y futuro productivo: Gualeguaychú será sede de un congreso nacional clave para la ganadería
Con una agenda atravesada por los principales desafíos sanitarios que enfrenta hoy la producción animal, Gualeguaychú será epicentro de uno de los encuentros técnicos e institucionales más importantes del país.
Los días 3 y 4 de junio se realizará el 15° Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios, bajo el lema «Sanidad en acción: el pasaporte de la ganadería argentina», en el Auditorio de la Sociedad Rural Gualeguaychú (Urquiza al oeste y ruta nacional 14).
Organizado por Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguaychú, el Congreso reunirá a dirigentes rurales, funcionarios, profesionales, técnicos, empresarios y representantes de organismos sanitarios de todo el país para debatir sobre una temática cada vez más estratégica para la producción y el acceso a los mercados internacionales.
En un contexto sanitario global que exige mayores estándares, controles y garantías de inocuidad, el encuentro pondrá el foco en cuestiones clave como la fiebre aftosa, la brucelosis, la garrapata bovina, la bioseguridad, la certificación sanitaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos.
También se abordarán los nuevos desafíos vinculados a la inteligencia artificial aplicada a la sanidad animal, los protocolos internacionales y el recambio generacional dentro del entramado sanitario argentino.
El programa previsto confirma además el alto nivel técnico e institucional de las disertaciones. Entre otros referentes, participarán autoridades nacionales y provinciales, dirigentes rurales de países vecinos y especialistas de reconocimiento internacional.
Uno de los paneles destacados estará dedicado a la fiebre aftosa y contará con la exposición de Sergio Duffy, quien analizará los desafíos para sostener el estatus sanitario y reducir los riesgos de reintroducción de la enfermedad. Asimismo, el Congreso tendrá una fuerte mirada regional con la participación de dirigentes agropecuarios de Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes analizarán la situación sanitaria del Mercosur y las estrategias comunes frente a las exigencias comerciales y epidemiológicas actuales.
Entre Ríos también tendrá un lugar central dentro de la agenda, especialmente a través de un panel específico sobre sanidad avícola, considerando el peso estratégico que posee la provincia en esa actividad. Allí se debatirá sobre prevención, control sanitario y competitividad de uno de los sectores más dinámicos de la economía regional.
Otro de los momentos relevantes será la presentación vinculada al plan de erradicación y control de la garrapata bovina en Entre Ríos, una problemática que preocupa especialmente al sector productivo y sanitario. Además, se desarrollará un panel sobre inocuidad y seguridad alimentaria orientado a los desafíos que enfrentan las exportaciones argentinas.
La apertura oficial contará con la presencia de autoridades políticas y gremiales del sector agropecuario de relevancia nacional y provincial.
En tanto, la actividad será arancelada, con un costo de inscripción de $85.000, valor que incluye además la cena de camaradería prevista para la noche del miércoles 3 de junio, uno de los espacios tradicionales de encuentro e intercambio entre los participantes.
Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente completando el formulario disponible en este enlace de inscripción: https://forms.gle/pkdBFU5dvEKcuaez9
Para ver el programa completo, ingresá acá: https://panel.cra.org.ar/files/content/31/31056/programa-15-congreso-de-fundaciones-y-entes-sanitarios-2026.pdf
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