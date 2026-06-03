General Arenales aprobó la ordenanza de Ficha Limpia y es pionero en la Provincia

La intendenta de General Arenales, Érica Revilla, celebró la aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la calidad institucional en el ámbito local.

A través de sus redes sociales, la jefa comunal sostuvo que la sanción de la norma constituye «un hecho muy importante para General Arenales» y remarcó que representa «un paso concreto para seguir fortaleciendo la transparencia y la calidad institucional».

PIONERO EN PROVINCIA

Según destacó Revilla, con esta medida General Arenales se convierte en el primer municipio de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en contar con una ordenanza municipal de Ficha Limpia.

La intendenta también reconoció el trabajo realizado por el bloque de concejales de Juntos-UCR, autor de la iniciativa. «Quiero reconocer especialmente el trabajo y el compromiso del Bloque de Concejales de JUNTOS/UCR, quienes impulsaron esta iniciativa convencidos de que la política necesita más responsabilidad, más ética pública y mayores estándares para quienes tienen la tarea de representar a los vecinos», expresó. La ordenanza se enmarca en una serie de proyectos impulsados en distintos puntos del país bajo el concepto de Ficha Limpia, que buscan establecer requisitos vinculados a los antecedentes judiciales de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.

Con la aprobación de esta normativa, General Arenales suma una nueva herramienta institucional que, según sus impulsores, apunta a reforzar la confianza ciudadana y promover mayores niveles de transparencia en la gestión pública.

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