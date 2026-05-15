Vuelco de un camión en Ruta 50: hubo derrame de cereal y corte de tránsito

n camión con acoplado que transportaba cereal a granel protagonizó un vuelco hoy jueves por la noche sobre la Ruta Provincial N.º 50, a la altura del kilómetro 595, en inmediaciones del Balneario Municipal de Vedia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:15 horas y motivó la intervención de los distintos servicios de emergencia de la ciudad.

Según se informó desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Leandro N. Alem, el vehículo era conducido por un hombre de 66 años, domiciliado en la localidad de Ameghino, quien fue asistido por personal médico del Hospital Municipal de Vedia y no presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo al relato brindado por el transportista a las autoridades, el camión circulaba en sentido Vedia – General Arenales cuando perdió el control del vehículo y terminó despistándose hacia la zona de préstamo al costado de la ruta.