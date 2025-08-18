Voy: la red de estaciones de servicio, con problemas financieros

Una nueva empresa se sumó al listado de las pequeñas petroleras con problemas financieros. A diferencia de Petrolera Aconcagua Energía y de President Petroleum, que no son nombres conocidos porque se dedican solo a la producción de crudo, esta vez se trata de una compañía que posee una red de estaciones de servicio con presencia en el centro del país.

Refi Pampa es dueña de la red Voy, pero su negocio principal es la venta mayorista de combustible desde su refinería en La Pampa. Es propiedad del Grupo Kalpa (80%), y tiene un accionista minoritario especial: la provincia de La Pampa, a través de Pampetrol (20%).

Como la firma emitió bonos corporativos para financiarse, debe informar de su situación a los inversores. Con el pago de esos bonos Obligaciones Negociables, está al día. Pero avisó a la Comisión de Valores que está tratando de ver la forma de pagar 24 cheques con proveedores que suman un total de 6.272 millones de pesos (unos US$ 4,7 millones).

«Asimismo, la sociedad ha recibido una medida de embargo general sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de tres procesos judiciales en curso. Uno de dichos procesos cuenta con sentencia firme, cuyo monto asciende a $ 5.493.344.788,92, mientras que los restantes aún se encuentran en curso», informó en una nota firmada por Castillo, presidente de la compañía. Son otros US$ 4,1 millones.

La Verdad on line