Tras 13 años que un argentino no llegaba a la final del Geneva Open: Mariano Navone cerró una gran semana en Ginebra pese a caer en la final

Mariano Navone no perdio la sonrisa y la alegria del buen momento deportivo que vive en este primer semestre 2026. El tenista nuevejuliense no pudo coronar con un título su destacada actuación en el ATP 250 de Ginebra, tras caer en la final ante el estadounidense Learner Tien por 3-6, 6-3 y 7-5, en un encuentro muy parejo y disputado que se extendió durante mas dos horas , y rompio lo que no se daba hace 13 años en que un tenista argentino no llegaba a la final del Geneva Open.

Más allá del resultado final, Navone completó una semana de altísimo nivel sobre el polvo de ladrillo suizo, alcanzando una nueva definición en el circuito ATP y dejando una imagen muy positiva de cara a los próximos desafíos de la temporada.



En el camino hacia la final, Navone consiguió una de las victorias más destacadas de su temporada al superar al noruego Casper Ruud, ex número dos del mundo y tricampeón del certamen, imponiéndose por 7-5 y 6-2 en semifinales.

Mariano llegaba con la ilusión de sumar el segundo título ATP de su carrera, luego de haberse consagrado semanas atrás en Bucarest, aunque esta vez se encontró con un rival que logró recuperarse tras perder el primer set y terminó quedándose con el trofeo.

Pese a la derrota, el paso por Ginebra deja un saldo muy positivo para Navone, que continúa demostrando un gran presente y llega fortalecido para afrontar los próximos compromisos del calendario internacional.