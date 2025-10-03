Volvieron los carpinchos y ya causaron un grave accidente vial

Conforme informo Policia de Carlos Casares, el día 30/09/25 siendo las 23:00 Hs., aproximadamente, por causas que se tratan de establecer, en Ruta Provincial nro. 50 de este medio, distante a unos 5 km del acceso a la localidad de Mauricio Hirsch, en dirección hacia la localidad de Moctezuma, se produce un accidente de tránsito, entre una motocicleta marca Honda modelo XR 125L de color negra la cual era conducida por el ciudadano Molina Joaquín Nicolás (20), siendo acompañado por una menor del sexo femenino, quienes colisionan contra un animal denominado carpincho, lo cual produce la caída de los antes nombrados hacia la cinta asfáltica.

A raíz del impacto Molina sufrió lesiones graves mientras que la menor con lesiones Leves. Presente en el lugar ambulancia del hospital local Julio F. Ramos, personal de la GUM, personal de Policía Científica de Trenque Lauquen con asiento en la ciudad de Pehuajó y personal de esta comisaría.

Se incautó dicha motocicleta fines periciales. Se instruyen Actuaciones Prevencionales caratuladas “Lesiones Culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 a cargo del Dr. Tomas O’Reilly del Depto. Judicial Trenque Lauquen.

Fuente: Casares on line