Camuzzi restringió el abastecimiento de gas y ya hay estaciones de GNC en problemas

En medio de los aumentos tarifarios y la discusión por la Zona Fría, el suministro de gas vuelve a peligrar en la provincia de Buenos Aires. Este viernes la empresa distribuidora, Camuzzi Gas Pampeana, confirmó que un pico de demanda “aguas arriba” los obligó a restringir el abastecimiento en algunas estaciones de GNC. Qué está pasando.

Los problemas de suministro en La Plata y alrededores empezaron ayer a la tarde. “Tuvimos que proceder a restringir los despachos de GNC a aquellas estaciones con contrato interrumpible“, confirmaron desde Camuzzi. Esta decisión estuvo motivada por “las condiciones operativas en el sistema aguas arribas”, donde volvió a dispararse el consumo asociado a las bajas temperaturas.

Esta restricción afecta únicamente a las estaciones de servicio que cargan GNC con contratos interrumpibles. Sin embargo, de continuar el problema podría extenderse porque las que poseen contratos firmes solo pueden despachar gas “hasta alcanzar ese volumen firme contratado”. Por encima de ese umbral, Camuzzi no garantiza el abastecimiento.

Algo similar pasó a fines de abril cuando llegó el primer frío a las grandes ciudades. En aquel momento Naturgy BAN y Metrogas hicieron lo mismo que hizo Camuzzi ayer y generó preocupación. Tal es así que la Unión Industrial Argentina (UIA) reunió a su junta directiva para analizar la situación y pidió medidas “para sostener la producción”.

En este panorama, Infocielopudo confirmar que son más de 30 las estaciones de GNC platenses con el suministro cortado. Por otro lado hay 4 que todavía venden gas para vehículos y son las que están en calle 137 310, calle 72 1198, calle 44 2402 y Camino Centenario al 400.