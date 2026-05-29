Hockey femenino: Atletico 9 de julio recibe a Bragado Club

Este sábado 30 se disputara la 7ma. fecha del torneo de Hockey Femenino que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, donde el Club Atlético 9 de Julio recibe la visita de Bragado Club.

En primer término, se enfrentan los equipos categoría Sub 14 “B”, que no juegan por los puntos sino en forma amistosa, para ir acostumbrándose; y de las categorías competitivas, se destacan los partidos de Sub 16, que protagonizan los dos mejores equipos, hasta aquí, porque Atlético encabeza las posiciones y le siguen las Bragadenses; y el de Sub 19, donde el conjunto local también marcha puntero y su adversario está en el quinto lugar.

Y en las otras dos categorías, Sub 14 y primera, Atlético marcha tercero, pero a Bragado Club no le va tan bien, aunque en un partido no existe ningún resultado seguro, de modo que se pueden esperar cuatro partidos oficiales de buen nivel. La entrada como siempre, es libre y hay servicio de cantina, porque la competencia puede durar varias horas.