La Provincia acusó a Mercado Libre de perjudicar a consumidores con cláusulas «abusivas»

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y advirtió que la empresa podría enfrentar una multa de hasta $ 1.815 millones si no modifica los términos cuestionados. La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, luego de una fiscalización de oficio sobre los contratos publicados en la plataforma.

La investigación oficial alcanzó tanto las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI” como los términos vinculados a préstamos personales y operaciones de Mercado Pago. Según informó la cartera que conduce Augusto Costa, se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor por generar un “desequilibrio” entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los usuarios.

Entre los puntos observados aparecen la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación automática de cambios contractuales, el traslado de responsabilidad por el uso no autorizado de cuentas y la compensación entre cuentas. También fueron cuestionadas cláusulas vinculadas a exenciones anticipadas de responsabilidad, fallas técnicas, débitos sobre cuentas de terceros y la fijación de jurisdicción exclusiva que, según la Provincia, perjudicaría a los consumidores.

A la cabeza de los reclamos Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron además que Mercado Libre es la empresa con mayor cantidad de reclamos registrados en territorio provincial. De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se recibieron 2.396 denuncias individuales contra la compañía. No obstante, aclararon que la actuación fue iniciada de oficio y no depende de denuncias particulares de usuarios afectados.