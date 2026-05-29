La proteína, mucho más que un nutriente clave para el mantenimiento de la masa muscular

Mastellone Hnos. celebra una nueva edición del Día Mundial de la Leche el próximo 1° de junio, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objetivo de destacar el valor nutricional de este alimento esencial y reconocer el aporte del sector lácteo a nivel global.

En esta oportunidad, La Serenísima pone el foco en la proteína, un nutriente presente naturalmente en la leche que despierta cada vez más interés no sólo entre deportistas, sino también entre consumidores de distintos rangos etarios, debido a su impacto en el bienestar general y la calidad de vida.

“La leche no sólo contribuye a mejorar la composición muscular de las personas dado su contenido en proteínas de buena calidad, sino que, además, es una excelente alternativa para la rehidratación posterior al ejercicio debido a su composición nutricional equilibrada”, Diego Sívori, Lic. en Nutrición (M.N. 4870 – UBA).

En esa misma línea, desde el Departamento de Información Nutricional de la compañía destacan que el aporte proteico de la leche no debe analizarse de manera aislada, sino en conjunto con el resto de los nutrientes que forman parte de su composición, como calcio, fósforo, vitaminas A, D y del complejo B, grasas y lactosa.

Esta combinación conforma lo que se conoce como “matriz láctea”, un concepto que hace referencia a la interacción natural y sinérgica entre los distintos componentes del alimento, potenciando su biodisponibilidad y sus efectos beneficiosos en el organismo, especialmente en la absorción de minerales, la salud ósea y el mantenimiento de la masa muscular.

De esta manera, y en línea con su compromiso con la comunidad, la compañía continúa promoviendo información confiable y con respaldo científico sobre alimentación y nutrición, reafirmando el valor de la leche como un alimento presente en distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez.

Cada 1° de junio, Mastellone Hnos. celebra el Día Mundial de la Leche, una iniciativa establecida por la FAO en 2001 con el objetivo de reconocer la importancia de este alimento a nivel mundial. Como parte de las acciones impulsadas en esta fecha, la compañía acompaña a la comunidad con la entrega de 250.000 vasos de leche destinados a sectores vulnerables, a través de organizaciones como Red Argentina de Bancos de Alimentos, Pata Pila y Fundación Haciendo Camino. Asimismo, colaborará con hospitales de las comunidades donde opera.

Por último, se realizarán actividades para toda la familia en la Plaza El Zorzal del Shopping Abasto, tales como talleres de nutrición, juegos y propuestas vinculadas al deporte.

Mastellone Hnos. reafirma así su compromiso con el crecimiento y el desarrollo de la sociedad argentina, trabajando día a día para acercar a los hogares alimentos innovadores y de la más alta calidad, que acompañan las necesidades nutricionales de las personas y contribuyen al fortalecimiento de toda la cadena productiva nacional.