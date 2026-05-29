Pergamino: tiroteo con un policía y un delincuente heridos, un patrullero robado y un prófugo

Un intenso operativo policial continuaba este jueves en Pergamino para localizar a un sospechoso que logró escapar luego de un violento tiroteo con efectivos del Comando de Patrulla Rural sobre la Ruta Provincial 32, frente al predio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. Durante el enfrentamiento un policía resultó herido, los delincuentes robaron un patrullero y uno de ellos terminó internado en grave estado.

De acuerdo con el diario La Opinión de Pergamino, todo ocurrió en la tarde noche del miércoles, a la altura del kilómetro 12 de la Ruta 32, en cercanías del predio del INTA. Según la reconstrucción de los investigadores, dos efectivos del Comando de Patrulla Rural interceptaron una motocicleta con dos ocupantes para identificarlos en el marco de un procedimiento preventivo. Los uniformados comenzaron a requisar a los sospechosos y advirtieron elementos llamativos dentro de una mochila, entre ellos precintos. En ese instante, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y comenzó un intercambio de disparos a muy corta distancia alrededor del móvil policial.

Uno de los efectivos habría detectado la presencia del arma mientras inspeccionaba la mochila. El compañero del policía, que se encontraba resguardado detrás de la puerta del patrullero mientras intentaba transmitir los datos de identificación por radio, reaccionó rápidamente y efectuó disparos para repeler la agresión. En medio del tiroteo, uno de los sospechosos recibió un disparo en el abdomen con orificio de entrada y salida. Sin embargo, los atacantes también lograron efectuar varios disparos y uno de los proyectiles impactó en un efectivo policial, provocándole una lesión superficial en la nuca.

En un momento de confusión, los dos delincuentes aprovecharon para subir al patrullero rural y escapar del lugar a toda velocidad. Sin vehículo y herido, el efectivo lesionado fue auxiliado por un automovilista que circulaba por la zona y lo trasladó de urgencia al Hospital San José. Casi al mismo tiempo, ingresó al mismo centro de salud uno de los sospechosos heridos de bala, quien fue derivado directamente al quirófano debido a la gravedad de la lesión abdominal.