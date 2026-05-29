Ruta Nacional 5: Imprudencia y malas maniobras, casi provocan una tragedia. Un transportista de 9 de Julio involucrado

Alrededor de las 10:20 horas de la mañana de este jueves 28 de mayo se produjo un triple choque de camiones a la altura del kilómetro 138 , jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió sobre el puente del arroyo «Las Saladas» dónde a raíz de una maniobra imprudente de un ciclista terminaron colisionando tres camiones , que circulaban en sentido Chivilcoy-Suipacha.

La mecánica del siniestro está cargada de maniobras indebidas e imprudencia, allí un camión Mercedes Benz 1218 , color blanco con acoplado cargado con maíz , que era conducido por Andrés Rodríguez domiciliado en Alberti quien al llegar al mencionado puente visualiza delante de el a un ciclista que cruzaba el puente con la bicicleta a su lado en el mismo sentido de circulación, razón por lo cual disminuye la velocidad, siendo allí donde es sobrepasado por un camión Iveco con semirremolque, conducido por Franco Buchet , domiciliado en 9 de Julio, seguido por otro camión Volkswagen 250 con caja térmica conducido por Verbauwen Luis domiciliado en Concordia, Entre Ríos, luego del sobrepaso el chofer del camión Iveco debe frenar bruscamente ya que el ciclista había iniciado su marcha sobre la bicicleta delante de el ; el camión Volkswagen debe hacer lo mismo siendo allí donde es embestido en su parte trasera por el camión Mercedes Benz con acoplado cargado con maíz ,que lo desplaza hacia adelante haciéndolo colisionar a su vez con la parte trasera del camión Iveco.

Luego de esta triple colisión , sin control el camión Mercedes Benz derriba el guad raid atravesándolo y volcando la parte tractora sobre el terraplén del puente , afortunadamente el chófer que viajaba con el cinturón de seguridad salió sin lesiones a pesar de la magnitud del evento.

En tanto el ciclista, Mauricio Carussi milagrosamente también resulto ileso , el mismo se hallaba viajando en una bicicleta de paseo de mujer con bolsos y bolsas a los costados, con destino a General Rodríguez.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, ambulancia del Same , Policía Comunal de Suipacha, Bomberos Voluntarios, Policía Vial Chivilcoy y personal del concesionario vial.

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