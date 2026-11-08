Volcó una camioneta con religiosas en la ruta 188, cerca de Coronel Granada

Un grupo de religiosas protagonizó un accidente de tránsito este domingo en la Ruta Nacional N.º 188, a la altura del kilómetro 238, en cercanías de Coronel Granada, partido de General Pinto.

El siniestro involucró a una Renault Kangoo en la que se desplazaban las mujeres, quienes, de acuerdo con las primeras informaciones, tendrían como destino la ciudad de Luján.

Cómo ocurrió el accidente

Según la información oficial, el vehículo sufrió la rotura de uno de sus neumáticos mientras circulaba por la mencionada ruta, en sentido hacia General Pinto. Esta situación habría provocado que la conductora perdiera el control del rodado, que terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del vuelco, la camioneta quedó detenida sobre el pavimento, generando un operativo de asistencia en el lugar.

Dos religiosas fueron trasladadas preventivamente

Afortunadamente, las ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios y, en principio, no se registraron heridas de gravedad.

No obstante, dos de las religiosas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas a un centro de salud para una evaluación médica, como medida preventiva. Las restantes recibieron asistencia en el lugar.

Operativo y actuaciones judiciales

Tras el siniestro trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

Por el hecho tomó intervención la UFI descentralizada de General Pinto, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada.

El episodio volvió a poner la atención sobre las condiciones de circulación en ese sector de la Ruta Nacional 188, particularmente en la zona de la curva donde se produjo el vuelco.