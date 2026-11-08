Primera A: En los partidos adelantado de la 6ta. fecha ganaron French y Naon

Comenzó a disputar la 6ta. fecha del torneo de Primera División A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde se jugaron dos partidos adelantados, mientras que el resto se completa hoy domingo y mañana lunes 9.

El viernes en medio de la amenaza de lluvias, en la localidad de Patricios, el local Atlético Patricios recibió a French, donde los dirigidos por Leo D´Urso se quedaron con una victoria de 1 a 0 para French.

Cabe destacar que la derrota sufrida por Atlético Patricios empieza a complicar la permanencia del equipo para el próximo año. Con seis partidos disputados no ha podido sumar puntos.

En tanto que este sábado 7 en la localidad de Carlos María Naon, el CAN recibió a 18 de Octubre, en un muy buen partido que entregaron ambos equipos. Empezó ganando la visita a los 15 minutos del primer tiempo con gol de Claudio Jaime, sin embargo el local se recupero rápidamente y a los pocos minutos logra empatar por una muy buena jugada de Agustín Martínez.

Sin embargo el muy buen trabajo del arquero Balda de 18 de Octubre se fue convirtiendo en el jugador de la cancha, y recién a los 40 minutos del complemento, llego el gol para Naon por medio de Maxi Zalazar para poner el 2-1.

Con este resultado Naon no se desprende de la punta y espera por el partido entre Atlético 9 de Julio y Libertad hoy domingo, además de mirar de reojo a San Martin -Once Tigres.

Con estos resultados, Naon se sube a la punta con 15 unidades, Atlético 9 de Julio 13 puntos, Once Tigres 12 y French 12, San Martin 8 unidades

El resto de la fecha – 16hs.

– Agustín Álvarez vs. Deportivo San Agustín.

– Atlético 9 de Julio vs. Libertad.

– San Martín vs. Once Tigres.

Lunes 9 de noviembre – 16 horas

– Atlético Quiroga vs. El Fortín.

Naon no olvida y reconoce

El partido que se disputo este sábado por la 6ta. fecha ente Naon y 18 de Octubre, antes de iniciar el partido, autoridades del Club Atlético Naon procedieron a reconocer públicamente al «Melli» Martinelli con un importante paso por el club rojo. Hoy el central juega en 18 de Octubre. Lindo gesto a quien te dio alegrías como jugador de futbol

Fotos: Horacio Mozun