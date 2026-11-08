Se conoce una amplio informe policial sobre hechos esclarecidos en 9 de Julio y el secuestro de motocicletas

En el marco de las tareas de prevención, seguridad e investigación desarrolladas durante la última semana, desde Policia Comunal 9 de Julio informaron el accionar policial, entre lo que se destaca el esclarecimiento de hechos con aprehensión de personas, detectar a una persona con pedido de captura activo, recuperar una motocicleta sustraída y concretar importantes controles vehiculares que culminaron con el secuestro de distintos rodados.

APREHENDIDOS POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO E INFRACCIÓN A LA LEY DE DROGAS

El 3 de noviembre, efectivos policiales aprehendieron a dos hombres de 26 y 27 años que fueron sorprendidos en el interior de una garita de seguridad ubicada dentro de un predio municipal, en inmediaciones de Schweitzer y Belgrano. Durante el procedimiento se secuestró una sustancia vegetal que, sometida al test orientativo, arrojó resultado positivo para Cannabis.

Asimismo, se estableció que uno de los involucrados registraba un pedido de captura activo requerido por la Justicia del Departamento Judicial Mercedes. Intervinieron la UFI N.º 5 y la UFI especializada en Estupefacientes, iniciándose actuaciones por violación de domicilio en flagrancia e infracción a la Ley 23.737.

CONTROLES CONTRA LA VENTA AMBULANTE INTIMIDATORIA

El 5 de noviembre se realizaron dos intervenciones en distintos sectores de la ciudad, en inmediaciones de avenida Avellaneda y Mendoza, y avenida Hipólito Yrigoyen y La Rioja.

En ambos procedimientos se identificó a dos mujeres mayores de edad que, junto a otros tres individuos, ofrecían productos para la venta en la vía pública utilizando actitudes intimidatorias hacia los vecinos, con el propósito de exigir la compra de la mercadería.

Se procedió al traslado de las involucradas y al secuestro de distintos elementos destinados a la comercialización. Se labraron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 85 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz local.

OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR: OCHO MOTOCICLETAS SECUESTRADAS

El 8 de noviembre se desplegó un amplio dispositivo de prevención y seguridad vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad, que culminó con el secuestro de ocho motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

El operativo contó con la participación coordinada de efectivos de la Policía de Seguridad Comunal, Gabinete Táctico Operativo (GTO), División Motorizada, Guardia Urbana Municipal (GUM) y personal de Tránsito, bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad.Entre las irregularidades detectadas se registraron falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y chapa patente, circulación sin casco reglamentario y modificaciones antirreglamentarias en los sistemas de escape. También se registraron intentos de evasión de los controles y maniobras peligrosas por parte de algunos conductores.Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Nueve de Julio.

HURTO EN UNA PANADERÍA: EL DINERO SUSTRAÍDO FUE RECUPERADO

Personal de la EPC intervino en un hecho de hurto ocurrido en una panadería ubicada en calle Mitre al 2700, donde se había denunciado la sustracción de la recaudación del establecimiento.A partir de un llamado al 911, los efectivos acudieron al lugar y desarrollaron tareas investigativas, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad, con colaboración de sus empresarios, que permitieron establecer la presunta participación de un empleado del comercio.Posteriormente, mediante una requisa personal, se logró recuperar el dinero sustraído y se procedió a la aprehensión del involucrado. Intervino la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Mercedes, que avaló el procedimiento, dispuso la notificación de recaudos legales quedando a disposición de la justicia.

RECUPERAN EN PEHUAJÓ UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA EN NUEVE DE JULIO

En relación con un hecho de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, denunciado el pasado 25 de octubre, cuando un joven de 20 años constató la sustracción de su motocicleta Honda Wave 110S, de color negro, en calle Santa Fe al 700, se llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron finalmente recuperar el rodado en la localidad de Pehuajó. El resultado fue producto de una labor investigativa coordinada entre personal policial de Nueve de Julio y Pehuajó, destacándose la articulación y colaboración entre ambas fuerzas de seguridad para lograr el recupero del vehículo sustraído.

SECUESTRAN OTRA MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO EN DUDIGNAC

Por último, el 7 de noviembre, en el marco de un operativo preventivo dispuesto por la policía de seguridad comunal 9 de julio mediante una diagramacion de operativos, personal de Subestación de Policía Comunal Dudignac, procedió al secuestros de varios rodados en la intersección de avenida Saralegui y Ruggiero, donde unos de los infractores menor de edad que circulaba a bordo de un motovehículo al realizarse las verificaciones de motor y chasis, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro activo, motivo por el cual se procedió a su incautación, iniciándose actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 e causa penal por ENCUBRIMIENTO, con intervención de la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Horacio Capurro.Los procedimientos dan cuenta de la actividad preventiva, operativa e investigativa desplegada por la Policía de Seguridad Comunal de Nueve de Julio, con especial participación del personal de la EPC, GTO y Subestación Dudignac, junto a las áreas municipales y otras dependencias policiales, permitiendo obtener resultados concretos en materia de prevención, esclarecimiento de delitos y recuperación de bienes sustraídos.