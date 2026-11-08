Con vistas al Campeonato Nacional de Judo en San Juan, el Dojo Jita Kyoe de 9 de Julio, fue encuentro de entrenamiento de varios judocas

El Dojo Jita Kyoei de 9 de Julio fue sede este sabado 7 de una jornada de entrenamiento con dos bloques de trabajo junto al maestro de Judo Ariel Sganga como invitado, y quien condujo el entrenamiento.

El dojo local es dirigido por el el Sensei de Judo, Santiago Falco, quien participo recientemente como árbitro en los Juegos Bonaerenses, además de ser convocado como representante Arbitral de la provincia de Buenos Aires (se convoca solo uno por Provincia), en los Juegos Nacionales Evita.

En cuanto a la actividad de este sábado, la actividad informaron que es una una de las últimas instancias de preparación para el próximo Campeonato Nacional de Judo a Disputarse en San Juan.

Acerca del maestro Sganga, explicaron que el mismo cuenta con una larga trayectoria en este deporte, donde en su momento representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ganó el bronce en los Juegos Panamericanos de 2003 y fue campeón panamericano en dos oportunidades. En 2012 obtuvo el oro en el Mundial Máster de Miami.

Sganga llego acompañado por alumnos destacados con resultados nacionales e internacionales. Entre ellos, Reiver Alvarenga, medalla de plata panamericana y séptimo puesto en el Mundial de Cadetes; Uma Valdez, medalla de bronce en los Juegos Odesur de la Juventud y en el Campeonato Panamericano; Maia Panunzio, medalla de plata en los Juegos Odesur de la Juventud; Diogo Maccia, ganador de la medalla de oro en los Juegos Bonaerenses; y Ale Taira, medallista de bronce panamericano.

A esos resultados se suman títulos nacionales. Reiver Alvarenga, Uma Valdez, Maia Panunzio y Ale Taira, ya mencionados por sus medallas, también son campeones nacionales. La nómina de campeones nacionales se completa con Delfina Gonzalía, Igna Makaruk, Thiago Aldape, Franco Alegre, Noa Corito y Ulises Calle.

El entrenamiento en el DOJO Jita Kyoei

El trabajo en el Dojo de 9 de Julio comenzo a las 14hs. donde se trabajaron los fundamentos y la estructura de la lucha: kumi-kata y agarres, transiciones, combinaciones de técnicas de proyección, estrategia y lectura del combate. Será una sesión técnica de alta exigencia física, con mucho trabajo sobre el tatami.

Mientras que en un segundo bloque, se dieron luchas de práctica del judo, donde los participantes pudieron aplicar los recursos trabajados, ganar ritmo y prepararse para la competencia.

Desde el Dojo Jita Kyoei, recordaron que el judo integra el programa olímpico desde Tokio 1964 y fue el primer deporte olímpico de origen asiático. Es una disciplina que combina preparación física, técnica y estrategia con valores como el respeto, la disciplina y el beneficio mutuo. En el dojo Jita Kyoei, la práctica se desarrolla con enfoque deportivo y profesional, alineada con los estándares internacionales.