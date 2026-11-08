Cinco intendentes cuyos municipios los cruza la RN5 presentaran un amparo judicial contra un nuevo peaje y cumplir la promesa de la Autovia

Cinco intendentes bonaerenses presentarán un amparo judicial para frenar nuevos cobros de peaje sobre la Ruta Nacional 5 hasta que se concrete la construcción de la autovía hasta Suipacha, una obra que fue demorada por el gobierno nacional y que está incluida dentro de la concesión adjudicada a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA).

El anuncio lo hizo el jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el séptimo Encuentro Regional de Infraestructura, que contó con la participación del ministro bonaerense Gabriel Katopodis y representantes de distintos sectores productivos. El reclamo de la obra se dio junto a quien fue ministro de infraestructura del gobierno de Alberto Fernández, el propio Katopodis no avanzo con obras, (si reinicio obras que ya había comenzado Macri, en la ultima parte del mandato de Fernández), sin embargo es uno de los que reclama las obras de la ruta nacional 5

La iniciativa judicial reunirá a intendentes de diferentes espacios políticos. Además de Britos, firmarán el planteo Jorge Gaute (Alberti), Juan Luis Mancini (Suipacha), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Daniel Stadnik (Carlos Casares).

El reclamo apunta particularmente a las obras frenadas entre Mercedes y Suipacha y el anuncio de la instalación de un nuevo peaje en la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy. Para los intendentes, no corresponde avanzar con nuevos cobros a los usuarios mientras las obras comprometidas sigan sin completarse.

Vamos a presentar un amparo con los intendentes de Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares para que no se realice ningún nuevo cobro a los vecinos hasta que no se termine la autovía hasta Suipacha“, anunció Britos.

El intendente de Chivilcoy también anticipó que el planteo judicial buscará exigir el cumplimiento de una promesa que, según recordó, lleva más de tres décadas: extender la autovía hasta Bragado y luego continuar hasta La Pampa.

“Es una promesa que nos han hecho cuando éramos todos muy jóvenes y que hoy todavía estamos esperando. No se puede seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos si no se cumplen las obras”, cuestionó.