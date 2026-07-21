Viviendas Barrios Los Abuelos: El Municipio realiza la instalación de gas en viviendas

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, se concretó la instalación de gas en tres viviendas del barrio “Los Abuelos”, a través de un trabajo articulado entre distintas instituciones de la comunidad.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto con el Centro de Formación Profesional N.º 401, cuyos alumnos realizaron las instalaciones como parte de sus prácticas profesionalizantes, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

Asimismo, la Fundación Marianista, la CEyS Mariano Moreno y el Municipio trabajaron de manera coordinada, aportando los materiales necesarios, la confección de los planos y el acompañamiento técnico para llevar adelante las obras.

Este tipo de articulaciones reflejan el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con distintas instituciones de la comunidad para dar respuesta a necesidades concretas de los vecinos y fortalecer la formación práctica de los estudiantes.

El objetivo es continuar avanzando con este proyecto para extender las instalaciones de gas a otras viviendas del barrio, mejorando las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios esenciales.