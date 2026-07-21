El Nucleamiento Empresarial realizó su asamblea anual en Carlos Casares y reforzó el reclamo por la Autovía de la Ruta 5

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB) realizó este sábado su Asamblea General Ordinaria y la reunión mensual de instituciones adheridas en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Casares. La jornada fue encabezada por el presidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, Dardo Dameno, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Casares, Felix De Marco.

Uno de los principales ejes de la jornada fue el encuentro con los representantes del grupo «Ruta 5 Autovía YA – Usuarios cansados de esperar», Daniel Ferreyra, Graciela Squiquera y Carola Pagella. El grupo, que reúne a más de 125.000 personas comprometidas con el reclamo por la transformación de la Ruta Nacional N.º 5 en autovía, expuso el trabajo que viene realizando junto a vecinos, instituciones y usuarios de la ruta.

Los representantes solicitaron el acompañamiento del Nucleamiento para elevar un nuevo reclamo a las autoridades nacionales y continuar fortaleciendo una gestión conjunta con las cámaras de la región, con el objetivo de concretar una obra que lleva más de cuatro décadas de promesas incumplidas.

En ese marco, el presidente del Nucleamiento, Dardo Dameno, recordó que la entidad viene trabajando desde hace varios años para visibilizar el estado de las rutas del noroeste bonaerense y confirmó que el próximo 22 de julio mantendrán una reunión con el director nacional de Vialidad. Allí presentarán una carpeta con información y renovarán el pedido para avanzar con la construcción de la Autovía de la Ruta 5, insistiendo en la necesidad de contar con una ruta más segura y de reactivar las obras pendientes. Como parte del reclamo, destacó que la preocupación se profundiza porque, a siete meses de iniciado 2026, la Ruta Nacional N.º 5 ya registra la misma cantidad de víctimas fatales que durante todo 2025, un dato que refleja la urgencia de avanzar con soluciones concretas. Además, señaló que el Nucleamiento también trabaja de manera permanente sobre otras problemáticas regionales, como la situación hídrica y la infraestructura vial de las rutas nacionales y provinciales que atraviesan la región.

Durante la Asamblea se llevó adelante la renovación parcial de autoridades y se trataron los puntos previstos en el orden del día. Posteriormente, en la reunión mensual se abordaron distintos temas de interés regional, como capacitaciones, gestiones institucionales, proyectos del Nucleamiento, la situación impositiva que afecta al sector productivo y otras acciones en marcha.

Durante la jornada también participó la subsecretaria de Producción y Ambiente del Municipio, Antonela Espinosa, quien invitó a las cámaras de la región y a sus asociados a participar de las próximas rondas de negocios. Además, puso a disposición el acompañamiento del Municipio para las acciones que se impulsen en conjunto.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Casares destacaron la importancia de que la ciudad haya sido elegida como sede de este encuentro, ya que estos espacios fortalecen el vínculo entre las cámaras de la región, permiten compartir experiencias y consolidan una agenda de trabajo conjunta en defensa del desarrollo productivo del noroeste bonaerense.

Periodico del Oeste