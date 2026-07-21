Pulverizaciones agrícolas: el agro acelera hacia la automatización y reclama reglas claras para innovar

La Jornada de Pulverización Inteligente, realizada en el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo y organizada por FeArCA (Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas) junto a La Rural, con el acompañamiento de la Fundación Benet, abrió su programa de actividades con el panel «El futuro de las pulverizaciones agrícolas: dónde estamos y qué futuro queremos construir». El primer espacio de debate reunió a referentes de organismos públicos, instituciones técnicas, empresas y entidades del sector para analizar hacia dónde evolucionan las aplicaciones de fitosanitarios, el impacto de la automatización, los desafíos regulatorios y el papel de las buenas prácticas en la producción agropecuaria.

Tras las palabras de bienvenida del presidente de FeArCA, Diego Martínez, el panel dejó un diagnóstico compartido: la automatización, la inteligencia artificial, los drones, la capacitación y un marco regulatorio actualizado serán determinantes para el futuro de las pulverizaciones agrícolas.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sostuvo que el proceso de transformación tecnológica ya está en marcha y afirmó que el futuro estará basado en sistemas inteligentes capaces de decidir cuándo, dónde y cómo aplicar. «El futuro de las pulverizaciones es absolutamente automático. No solamente en los equipos, sino también en las decisiones. Vamos a dejar de discutir cuántos litros aplicamos para empezar a medir cuánto control logramos sobre las plagas». Bronzovich destacó el desarrollo de herramientas digitales impulsadas por el organismo, que ya permiten ahorrar millones de dólares mediante una mejor calibración de equipos, y anunció que próximamente estará disponible una versión de la aplicación Criollo adaptada para drones. Además, consideró que los mercados internacionales serán el principal incentivo para acelerar la incorporación tecnológica, aunque advirtió que será necesario contar con regulaciones que acompañen la innovación y no la frenen.

En representación de CASAFE, su director ejecutivo Federico Landgraf coincidió en que la innovación tecnológica marcará el rumbo tanto en la maquinaria como en los productos fitosanitarios. «La automatización llegó para quedarse. Vamos hacia equipos cada vez más inteligentes y productos mucho más específicos. Pero esa innovación debe estar acompañada por marcos regulatorios adecuados». Para Landgraf, el desafío no es únicamente tecnológico, sino también comunicacional. En ese sentido, sostuvo que el sector debe fortalecer el vínculo con la sociedad mostrando cómo las buenas prácticas permiten producir más alimentos con un menor impacto ambiental. «Tenemos muchas buenas noticias para comunicar. Somos parte de la cadena que produce alimentos para una población creciente, pero debemos aprender a transmitirlo».