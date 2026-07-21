Información con valor: la SRA y Aapresid avanzan en el desarrollo de Conecta, un nuevo ecosistema digital que reunirá a las principales Agtech del sector

El convenio firmado entre la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) para acelerar la digitalización de los productores que integran ambas entidades alcanzó una nueva etapa. Los avances de esta iniciativa fueron presentados durante una nueva edición de la Expo Rural.

Andrés Costamagna, miembro de la Comisión de Sostenibilidad de la SRA, y Marcelo Torres, presidente de Aapresid, presentaron Conecta, un nuevo ecosistema digital que busca integrar a las principales AgTech del sector, facilitando el intercambio de información entre ellas, potenciando el valor de los datos relevados y mejorando la toma de decisiones.

«El productor ingresa a un entorno donde existe interoperabilidad. Eso es, principalmente, lo que estamos desarrollando: un diálogo entre la plataforma que mide rendimientos, la que controla, por ejemplo, una fumigadora, y la que monitorea los sensores de un tractor. Nuestro objetivo es que pueda comparar sus datos con los de otros productores y tomar decisiones mejor fundamentadas», expresó Costamagna, quien aseguró que ambas entidades avanzan hacia «un edificio que quiere tocar las nubes».

Por su parte, Torres señaló que todavía son pocos los productores que participan en los modelos de desarrollo y de negocios tecnológicos, lo que deriva en la creación de plataformas con indicadores de escaso impacto. A esto se suma una importante brecha entre la tecnología que se desarrolla y su implementación efectiva en el lote.

«El concepto detrás de Conecta es, justamente, conectar todas las tecnologías en un mismo ecosistema para unificar esfuerzos. No queremos inventar nada que ya exista», afirmó. Además, adelantó que la próxima etapa del proyecto estará enfocada en consolidar la trazabilidad de cada lote e incorporar indicadores específicos de sustentabilidad.

Durante el encuentro también se dedicó un bloque especial al Sello de Triple Impacto de la SRA, mediante el cual se certifican establecimientos agropecuarios y forestales que implementan prácticas sostenibles, como la medición de carbono, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas y el análisis del riesgo climático, entre otras. Según explicó Costamagna, esta herramienta ya forma parte de Conecta.

«El sello se alimenta de la información disponible en la plataforma. Esos datos se cargan directamente en el sistema de la SRA y le brindan al usuario un diagnóstico. Si así lo desea, luego puede avanzar con el proceso de certificación», explicó.

Este aspecto fue especialmente destacado por el presidente de la SRA, Nicolás Pino, quien afirmó que la entidad, que este año celebra su 160.º aniversario, «está respondiendo de manera moderna a las necesidades que van surgiendo».

La jornada también contó con la participación de Victoria Soda, representante de la plataforma GeoAgro, y de Lionel Orso, de Nativas, quienes profundizaron sobre las distintas tecnologías que integran el ecosistema Conecta y compartieron experiencias de usuarios.

Según adelantó Costamagna, Conecta será de uso gratuito para los socios de la SRA y Aapresid y estará completamente operativo dentro de los próximos seis meses.