El equipo de Newcom 9FEM +60 compitió en Torneo Argentino de Ituzaingó, Corrientes

El equipo de newcom 9 FEM cat 60 participó en el torneo argentino de newcom femenino en la ciudad de ITUZAINGÓ (Corrientes). Excelente nivel de todos los equipos y nuestra primera vez q participamos de esto por haber salido campeonas en el pcial realizado en Tandil.



No siempre se gana, pero si, siempre se aprende y se disfruta, dentro y fuera de la cancha, resaltaron en una comunicación y agregaro que «este torneo nos permitió medirnos con los mejores equipos del país siendo un nivel muy parejo en cada partido disputado».

Integrantes del equipo:

María Elena Canusso

Amelia Di Nesta

Adriana Guardia

Marina Callegaro

Estela Medoro

Graciela Frandsen

María Delia Defeo

Bachi Martín (C)

Sebastián Palacios: DT

Laura Villarreal: (DT)