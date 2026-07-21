El equipo de Newcom 9FEM +60 compitió en Torneo Argentino de Ituzaingó, Corrientes
El equipo de newcom 9 FEM cat 60 participó en el torneo argentino de newcom femenino en la ciudad de ITUZAINGÓ (Corrientes). Excelente nivel de todos los equipos y nuestra primera vez q participamos de esto por haber salido campeonas en el pcial realizado en Tandil.
No siempre se gana, pero si, siempre se aprende y se disfruta, dentro y fuera de la cancha, resaltaron en una comunicación y agregaro que «este torneo nos permitió medirnos con los mejores equipos del país siendo un nivel muy parejo en cada partido disputado».
Integrantes del equipo:
María Elena Canusso
Amelia Di Nesta
Adriana Guardia
Marina Callegaro
Estela Medoro
Graciela Frandsen
María Delia Defeo
Bachi Martín (C)
Sebastián Palacios: DT
Laura Villarreal: (DT)
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