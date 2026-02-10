Violenta colision en ruta nacional 5

A las 02:45 horas de hoy martes 10 de Febrero se alerto a los medios de emergencia a raíz de un siniestro vial en jurisdicción de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 122:800 cuando un camión Ford Cargo 1722 , dominio MMT704 transportando carne que circulaba en sentido Suipacha-Mercedes , conducido por Carlos Osmar Franciarena , de 64 años , quien viajaba acompañado por Manuel Martin Andrés , ambos domiciliados en 25 de Mayo, en acción de sobre paso a otro vehículo invade la mano contraria dónde colisiona con un Fiat Idea ,color gris , dominio JSE513, que circulaba en sentido contrario, es decir desde Mercedes hacia Suipacha, conducido por José Luis Lavado Centeno , de nacionalidad peruana , quien viajaba acompañado por una menor de 15 años.

Aparentemente el auto venía circulando con una sola luz en su parte delantera.

Ambulancias del Same trasladaron a los ocupantes del vehículo menor al Hospital Esteban Iribarne, dónde luego de las evaluaciones de rigor fueron dados de alta sin lesiones, al igual que los ocupantes del camión.

El tránsito de la ruta estuvo interrumpido mientras se realizaban las tareas de rescate y pericias , intervino Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Ambulancias del Homei de Suipacha, Policía Vial Mercedes y personal del consecionario vial Corredores Viales.

Fuente: Jorge Oscar Larsala