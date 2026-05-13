Mes del Trabajo: Se realizo la primera charla en el Centro San Cayetano
La Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló en la tarde de ayer la primera actividad del ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y personal en un contexto laboral en permanente transformación.
La jornada inaugural tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y estuvo destinada especialmente a empresarios, comerciantes y propietarios de pymes, quienes participaron del encuentro titulado “De dueño a director”.
La actividad abordó uno de los principales desafíos del ámbito empresarial actual: cómo liderar equipos de trabajo sin sobrecargarse, mejorar los procesos de delegación y optimizar la organización interna para recuperar tiempo sin perder el control del negocio.
A través de una dinámica participativa, los asistentes pudieron trabajar sobre herramientas prácticas vinculadas a la identificación de desórdenes organizacionales, las dificultades habituales al momento de delegar tareas y la importancia de ordenar roles y procesos de toma de decisiones dentro de las empresas.
La charla estuvo a cargo del equipo de Consultores Organizacionales 360, integrado por Claudia Santilli, directora de Desarrollo Estratégico y Liderazgo; Marcela Marozzi, especialista en Comunicación Estratégica; y Gabriela Dichiera, especialista en Capital Humano.
Bajo el lema “Conocimiento que impulsa, trabajo que transforma”, el ciclo continuará durante mayo con nuevas propuestas abiertas y gratuitas para la comunidad.
AGENDA
La agenda de próximos encuentros continuará el miércoles 14 de mayo, a las 19 horas, con la charla “Uso eficiente de la energía en la industria”, organizada junto a la firma ABB y enfocada en buenas prácticas, innovación y sustentabilidad.
Posteriormente, el lunes 19 de mayo se desarrollará la jornada “Mis primeros pasos por la web”, con actividades diferenciadas según edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos, promoviendo la reflexión sobre el uso de internet y sus posibilidades.
En tanto, el martes 27 de mayo, a las 19 horas, tendrá lugar el encuentro “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, orientado a brindar herramientas para destacarse, generar valor y potenciar oportunidades laborales o de emprendimiento.
Todas las actividades se desarrollan en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, con acceso libre y gratuito.
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