Delegaciones Municipales recibieron equipamiento para las localidades

En la mañana de hoy, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, encabezó un sencillo acto de entrega de motoguadañas destinadas a las delegaciones municipales del distrito, con el objetivo de continuar fortaleciendo las tareas de mantenimiento y servicios en cada una de las localidades.

La incorporación de estos elementos permitirá optimizar las labores diarias que llevan adelante los trabajadores municipales, mejorando las condiciones de trabajo y brindando mayores herramientas para la prestación de servicios a la comunidad.

Del acto participaron los delegados municipales de 12 de Octubre, Hector Figueroa; de Patricios, Carlos Guiotto; y de Dudignac, Ermita Gómez, quienes recibieron el equipamiento correspondiente para sus respectivas localidades.

El objetivo es dotar de un equipo nuevo de estas características a cada delegación en el corto plazo, como así también entregar la indumentaria correspondiente para los casi 100 empleados que trabajan en las localidades del partido.

Desde el municipio se destacó la importancia de continuar acompañando y dotando de recursos a las delegaciones, entendiendo el rol fundamental que cumplen en la atención cotidiana de cada comunidad del partido.