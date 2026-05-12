Newcom femenino +50 de 9 de Julio Sub Campeon en Carlos Tejedor
El pasado 10 de mayo, la ciudad de Carlos Tejedor fue sede del 2° Torneo Provincial de Newcom Femenino +50 organizado por FEVA.
El equipo Ni Ni fem, de 9 de Julio, obtuvo el Subcampeonato del torneo, logrando además la clasificación al Torneo Nacional que se disputará en la provincia de Corrientes durante el mes de julio.
Integrantes del equipo:
Dalila Álvarez, Lorena Carrara, Verónica Carrara, Silvina Errecarret, Florencia Fernández, Corina Logioco, Silvana Mangano, Alejandra Martinez, María Rolandelli y Paola Rosales.
DT: María Elena Canusso.
Posiciones finales
1- Las Fénix (Las Flores)
2- Ni Ni fem (9 de Julio)
3- Kosiukas (9 de Julio)
4-Suricatas (Carlos Tejedor)
5- Las Gacelas (Trenque Lauquen)
6- Club Independiente (Tandil)
Deja un comentario