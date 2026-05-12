Todo Lactea 2026: La baja de retenciones y defender al INTA se coloco como reclamo en la apertura de la muestra en San Francisco

Este martes 12, se desarrollo la primera jornada de TodoLáctea 2026, donde sobre hora del medio dia se llevó a cabo la inauguración oficial de la exposición, con la asistencia de los gobernadores Llaryora y Pullaro quienes levantaron la bandera de la producción y pidieron eliminar retenciones en la apertura de la exposición.

También acompañaron al director de TodoLáctea José Iachetta, el director de lechería de la Nación, Sebastián Alconada; el ministro de desarrollo económico de Entre Ríos Guillermo Bernaudo y el intendente de San Francisco, Damián Bernarte.

Los gobernadores fueron los primeros mandatarios en transmitir sus opiniones sobre la muestra y también aprovechar el marco para realizar algunos reclamos al gobierno nacional.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechó su alocución para defender a las universidades públicas, al INTA y a las escuelas técnicas. Pidió el fin de las retenciones y recordó que Córdoba apoyó el RIGI, y que, ante un nuevo RIGI, que se tengan en cuenta al campo y la eliminación de las retenciones.

También apoyó la propuesta de TodoLáctea: “Hacer una muestra como esta es hacer patria por eso al equipo de Todo Láctea, gracias por defender la producción”, subrayó.

Además, se refirió a las retenciones sobre el campo argentino: “Estamos consolidando a la región centro. Defendemos al país de la producción, al país del interior del interior, que todavía paga las malditas retenciones. Estamos contentos de que Argentina encienda otros motores como la energía o el petróleo, pero no se puede sostener más las retenciones al agro”, exclamó.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro, destacó la necesidad de “demostrarle al resto de la Argentina que hay un camino y que no son los planes sociales y las dádivas, es el esfuerzo, el trabajo diario de nuestros productores que invierten y se esfuerzan para sacar a la Argentina adelante. Esta región ha sostenido al país”, señaló.

También pidió el fin de las retenciones al campo. “Somos la principal cuenca lechera de América Latina porque creemos en nuestros productores y en la industria lechera” y dijo que “hace falta que al campo le saquen el pie de encima”.

Como máximo responsable de la exposición, José Iachetta, director de TodoLáctea, puso de relieve datos, y no relato: “Argentina produce 12 mil millones de litros de leche al año, genera 200 mil puestos de trabajo y la cuarta cadena de valor del país”, enfatizando sobre la necesidad de acompañar a esta cadena de valor que genera la actividad láctea en todos sus eslabones.

“Estamos muy felices como esperamos que estén las miles de personas que nos van a visitar. Esta es una muestra integral e integradora”, destacó. También llamó a defender el INTA, no seamos tontos, pongámosle el cuerpo al INTA, dijo

También recordó que por el INTA, en los 90 muchos de los tambos que hoy están aqui, se salvaron por el INTA, manifesto.

El director de lechería de la Nación, Sebastián Alconada, destacó la mejora de la exposición: “Es un gusto poder estar compartiendo con los gobernadores. Estamos en una época de nuevos desafíos, para todos los sectores”. Dijo, y se mostró sorprendido y agradecido por la cantidad de comunicadores que asistieron.

Finalmente, el intendente municipal de San Francisco también se refirió a la gran muestra que este año se montó en las instalaciones de la ciudad, convirtiéndola en récord en materia de stands comerciales, con más de 250 empresas participando.

“Para nosotros no es solamente albergar una exposición, es convertirnos una vez en el punto de encuentro del sector productivo. Esta región creció al calor del trabajo de los productores, de la familia tambera, de los industriales. Esta muestra tiene un significado especial, por la presencia de los gobernadores, de los ministros de las distintas carteras productivas de la región centro, que representa el 30% de las exportaciones, marca la centralidad de nuestra ciudad. En estos encuentros se generan oportunidades de negocio, de inversión, de conversaciones, se mueve la economía regional”, acentuó.