Tambo Las Palmeras: Simple, Eficiente y uno de los primeros de la zona en incorporar Beef On Dairy

«Tambo las Palmeras» esta en Bolívar. Comenzó en 2018 con 12 vacas en un campo alquilado, con el objetivo de ser una actividad productiva adicional. Actualmente, cuentan con 220 vacas, promedian 31 litros por vaca y 15,000 litros por hectárea, desafiando el mito de que los tambos pequeños son ineficientes.

Han implementado un sistema pastoril con pasturas de alfalfa y raigrás, y han iniciado la inseminación con Aberdeen Angus negro para mejorar la conformación cárnica de las crías y simplificar el manejo. Se convierte así en uno de los primeros establecimiento de producción de leche con la incorporación de producción de carne en el denominado Beef On Dairy.