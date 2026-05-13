La Escuela Agro técnica Salesiana Del Valle, gano la copa en las Olimpíadas Lecheras Nacionales de Todo Láctea 2026

Una vez mas la Escuela Agro técnica Salesiana «Carlos M Casares» Del Valle ubicada en el partido de 25 de Mayo, se volvio a llevar el primer premio de las Olimpiadas Lecheras de Todo Lactea 2026. Ya lo habia hecho en el 2025 en Esperanza. Y en el 2023 habia logrado el segundo puesto.

Durante la primera jornada de la expo TodoLáctea se llevó adelante la gran competencia argentina sobre conocimientos en lechería, de la cual participaron 54 escuelas secundarias, de las cuales cuatro llegaron desde la provincia de Buenos Aires, también compitieron escuelas agro técnicas de Entre Rios, Santa Fe y Cordoba.

Tras una extensa jornada que inició a las 9 hs y culminó alrededor de las 13:00 hs, el jurado de especialistas estuvo calificando y decidiendo qué escuelas merecían el podio.

El resultado final, consagraron a la Escuela Agrotécnica Salesiana «Carlos M Casares» de Del Valle (Buenos Aires), con el primer lugar y la Copa Mastellone Hnos. de las Olimpíadas Lecheras Nacionales 2026, y se llevo un cheque de 4.000.000 millones de pesos para la Escuela.

En dialogo con El Regional Digital, los alumnos Maite Correa. María Bobio y Felipe y Domenico Rey , junto a su docente, Florencia Celman quienes celebraron aunque llegaron a pensar que no gabanabn, mucho mas cuando se conoció que el jurado convoco a cinco escuelas por el 2do y 3er. puesto.

El esfuerzo que hacen estos chicos para venir acá es enorme y no es solo el esfuerzo de ellos, sino el esfuerzo de todos sus compañeros que los bancan en todo momento y no es que empiezan a estudiar, solo ellos, sino todo el curso, a ellos les toca venir, resalto Celman.

Por sus parte los alumnos, Felipe que es de Bolivar junto a sus compañeras, dijo que la primera ronda es como que estábamos confiados, estabamos más tranquilos porque fueron preguntas, o sea, no sé si fáciles, pero si lo sabías, la iba a responder bien. Después la segunda ya no tuvimos que como frenar a más, a pensar», subrayo.

Cabe destacar que la Escuela Agro Técnica de Del Valle, la pasada semana se había llevado el primer premio de las Olimpiadas Lecheras de la Expo Suipacha. Para la misma trabajaron de igual manera que para esta edición de Todo Láctea que se desarrolla en San Francisco, Córdoba.

El segundo lugar en la competencia resultó para la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), la cual recibió, de la mano de Lácteos Santa María, un premio por $2.000.000.

El podio lo completó la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 2 «Irene Martínez De Hoz De Campo» (Buenos Aires), quien recibió de la mano de cartez, un cheque para la institución por el valor de $1.00.000.