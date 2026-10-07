Victoria del Rugby de 9 de Julio ante Olavarria

El Rugbay del Club Atlético 9 de Jullio visitó este ultimo sábado la ciudad de Olavarria para enfrentar al locla, Club El Fortín, por la disputa de la segunda fecha del Torneo Interzonal Desarrollo que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

En cuanto al partido, en el primer tiempo el conjunto nuevejuliense domino el juego, imponiéndose por 15 a 0. Ya en el segundo tiempo se emparejó el juego y al comienzo, el local logró su primer try; minutos más tarde respondió Atlético 9 de Julio con otro try, y desde allí trató de mantener la diferencia, 22 a 7, pero El Fortín reaccionó y llego dos veces al try más una conversión, pero los nuevejulienses supieron conservar la ventaja terminando el partido 22 a 19.

Atlético formó con Carlos Marín, Sebastián González, Jano Maiz, Guido Marconi, Juan Gentile, Pablo Albano, Juan Francisco Dorsi, Agustin Zubieta, Pedro A. Parera, Hugo Josué Moreno, Tadeo Ippoliti, Franco Zubieta, José Ignacio Aramburu, Guido Fasciolo, Luciano Zubieta, Carlos Gallardi, Leandro Pérez, Ignel Francisco Miglierina, Juan Máximo Villa y Mario Gabriel Maya. DT Víctor Manuel Bordone.

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