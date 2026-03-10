Ventimiglia: El desafío de construir el rendimiento de un cultivo

La Jornada a Campo de ACA desarrollada en uno de sus sitios de ensayo de cultivos, en este caso maíz, tuvo como uno de los disertantes el Ing. Agr. Luis Ventimiglia, quien se aboco a transferir conocimientos en fecha de siembras, densidad, fertilización, con especial énfasis en cuatro escenarios de aplicación de nitrógeno.

Ventimiglia refirió a los productores que pasaron por la estación a saber construir el rendimiento.

El reconocido agronomo ex INTA, explico que el ensayo tuvo cuatro densidades de siembra, con distintos tipos de hibridos, que en definitiva lo que creo es que si bien en los distintos módulos o unidades hacen al rendimiento, el rendimiento se construye por la interacción de todos esos módulos que nosotros aplicamos prácticas. Ante ello dijo que en la medida que nosotros podamos conjugar las mejores uniones, e interacciones para el ambiente que tenemos, es donde vamos a alcanzar los máximos rendimientos», sostuvo.