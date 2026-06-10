Recuperan en Junin una motocicleta de un vecino nuevejuliense que fue victima de una estafa

En la jornada de este martes 9, desde la Sub DDI Bragado informaron que en conjunto con el Grupo Operativo 9 de julio, se procedió a dar cumplimento a una orden judicial en la vecina ciudad de Junin, donde se llevaron a cabo dos allanamientos, en relación a un hecho cometido en nuestra ciudad de 9 de julio, en el mes de marzo, donde un vecino de esta localidad se vio damnificado, al momento de efectuar la venta de un moto vehículo, habiendo recibido cheques apócrifos, caratulándose a prima facie “Estafa”, con intervención de la UFI Nro. 3, Dpto Judicial Mercedes.

A partir de distintas investigaciones y monitoreos de cámaras y demás elementos de los que se sirvieron las fuentes de investigación de la Sub DDI Bragado, tuvo como resultado estos allanamientos, donde se procedió al SECUESTRO del moto vehículo obtenido por estafadores siendo este, un moto vehículo marca Honda, modelo XR 250, y la APREHENSIÓN de una persona de sexo masculino, oriundo de esa ciudad.

En cuanto al rodado se le entrego al denunciante, mientras que el masculino fue puesto a disposición judicial, conforme a lo solicitado.