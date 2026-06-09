Guardia Urbana: Se realizo una capacitación

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, llevó adelante una jornada de capacitación destinada a agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM), con el objetivo de fortalecer herramientas de intervención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

Durante el encuentro se compartieron experiencias de trabajo, se presentó la hoja de ruta de actuación vigente y se brindó información sobre las funciones, responsabilidades y obligaciones de los distintos organismos que intervienen en estas problemáticas.

Asimismo, se trabajó sobre pautas y procedimientos para actuar de manera adecuada frente a situaciones de violencia por motivos de género que puedan detectarse en la vía pública, en un domicilio o en el marco de las tareas cotidianas de prevención.