09/06/2026   Sociedad

10 de junio, Día de la Seguridad Vial: Se desarrollaran actividades en Plaza Gral. Belgrano y en el distrito

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En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se celebra este miércoles 10, la Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante una serie de jornadas pedagógicas y de concientización, abiertas a toda la comunidad, y destinadas a alumnos de nivel primario, con el objetivo de promover conductas responsables en la vía pública, fomentar el respeto por las normas de tránsito y fortalecer el cuidado de la vida desde edades tempranas.
La actividad central se desarrollará el jueves 11 de junio sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, frente a la Plaza General Belgrano, arteria que estará cortada al tránsito vehicular.

La propuesta estará organizada en dos turnos para facilitar la participación de los establecimientos educativos:

Turno mañana: de 9:30 a 11:30 horas.
Turno tarde: de 13:30 a 16:30 horas.

Durante la jornada, los niños podrán participar de un circuito vial especialmente diseñado para la ocasión, que contará con bicicletas, cascos de seguridad y señalización urbana, permitiendo aprender de manera práctica y divertida sobre las normas de tránsito.

Además, se instalará un semáforo pedagógico y cartelería educativa para reforzar conceptos vinculados a la circulación segura.
La iniciativa también incluirá la entrega de material informativo y flyers sobre educación vial y licencias de conducir, abordando temas como los requisitos para obtener la licencia a los 16 y 17 años, trámites por cambio de domicilio y otras gestiones vinculadas.
A su vez, se desarrollarán juegos, actividades recreativas y propuestas didácticas, entre ellas dibujos pedagógicos para pintar y aprender, buscando generar un espacio de participación donde los conocimientos sobre seguridad vial se incorporen de manera lúdica y entretenida.

EN LAS LOCALIDADES
Posteriormente, la actividad será replicada en una modalidad adaptada en las localidades del interior del partido, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 17 de junio: Quiroga.
Miércoles 24 de junio: Dudignac.

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