Cordoba: Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Barrios Alarcón

El Gobierno nacional, en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y provinciales, dictó de urgencia la activación del programa Alerta Sofía tras denunciarse la desaparición de Luciana Aylen Barrios Alarcón.

La gravedad del caso y la vulnerabilidad de la menor motivaron la puesta en marcha de este sistema de alerta temprana, reservado exclusivamente para situaciones de alto riesgo inminente.

El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ya incorporó de manera formal el perfil de Luciana Aylen en su plataforma oficial de búsqueda, instando a los medios de comunicación, terminales de transporte y fuerzas desplegadas en todo el territorio a difundir su imagen de forma masiva.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo estricto secreto de sumario los detalles específicos de las últimas horas en las que fue vista la menor, con el fin de no entorpecer los rastrillajes ni los cruces de información tecnológica que ejecutan las divisiones especializadas en trata y búsqueda de personas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo estricto secreto de sumario los detalles específicos de las últimas horas en las que fue vista la menor, con el fin de no entorpecer los rastrillajes ni los cruces de información tecnológica que ejecutan las divisiones especializadas en trata y búsqueda de personas.

Cómo colaborar y aportar información

Desde los organismos oficiales se reitera que cualquier dato, por más insignificante que parezca, puede ser determinante para localizar el paradero de Luciana Aylen. La comunidad puede comunicarse de forma totalmente anónima y gratuita a los siguientes canales:

Línea 134: Teléfono de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Línea 911: Para dar aviso de emergencia inmediato a las fuerzas policiales locales.

Formulario Web: A través del acceso oficial provisto por el sistema nacional de personas buscadas.

Por todo el país

La búsqueda en Argentina tiene un foco particular en Corrientes, donde reside el padre de Ailén, quien se está trasladando a Córdoba.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adrián Gaya, comentó sobre la coordinación entre provincias en situaciones de este tipo. “Cuando ocurren este tipo de situaciones en cualquier punto, en cualquier provincia del país, nosotros tenemos un grupo donde participamos todos los ministros”, expresó.

Gaya aseguró que se instruyó la alerta correspondiente en cuanto se tuvo conocimiento del caso, permitiendo que “se lleva adelante el trabajo en cada una de las rutas fundamentales” para localizar a Luciana.

El ministro también aclaró que la búsqueda no se centraliza en una zona específica, indicando que se realiza en “términos generales” a lo largo de las rutas. “No se descarta ninguna hipótesis”, afirmó, sugiriendo que Luciana podría haber tomado un ómnibus hacia Corrientes.

“Toda hipótesis se investiga hasta que haya pistas que orienten en un sentido u otro”, concluyó.

Cadena 3