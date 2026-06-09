Lo emboscaron en la ruta 7, lo encañonaron y le robaron unos 30 millones de pesos

Un empleado lácteo fue asaltado por delincuentes armados en la Ruta Nacional 7, a la altura de Juan Bautista Alberdi, quienes le robaron más de 30 millones de pesos y su vehículo. La víctima, que regresaba de Buenos Aires hacia San Gregorio, fue interceptada por una camioneta y abandonada en la banquina, mientras que el auto fue hallado posteriormente en Iriart.

Según consignó el portal Distrito Interior, un conductor de una empresa láctea de San Gregorio fue asaltado por dos delincuentes armados que interceptaron su Toyota Corolla cerca de Alberdi cuando regresaba proveniente de Buenos Aires con una importante suma de dinero, estimada en unos treinta millones de pesos.

ENCUENTRO, PAGO Y ATRACO

Unos minutos antes del atraco, el hombre se había reunido con un tambero al que le realizó el pago y tras continuar viaje, a los pocos kilómetros de Alberdi, una camioneta se le cruzó y obligó a detenerse, siendo abordado por dos sujetos armados dque lo obligaron a descender del auto, dejándolo sobre la banquina para huir con el rodado y el botín.

La víctima, que no sufrió agresiones físicas directas pero presentó una lesión en la cabeza sin origen claro, y el vehículo fue encontrado horas después en Iriarte bajo una intensa niebla.

La DDI investiga el caso con hermetismo, mientras los perpetradores permanecen prófugos.