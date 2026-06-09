HIGA Junín: El vaciamiento silencioso que dejó al hospital sin urólogos ni radioterapia

El vaciamiento prestacional y desmanejo directivo empujan al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) «Abraham Piñeyro» de Junín a una crisis institucional, marcada por la pérdida de profesionales, entre los que se cuentan el 100% de sus urólogos y el cierre de su servicio clave de radioterapia.

Bajo la conducción del director ejecutivo, Dr. Fernando Crocco, el nosocomio regional acumula expedientes por persecución laboral y denuncias éticas ante el Colegio de Médicos no obstante lo cual y a pesar de los reclamos locales, el funcionario se sostiene gracias a un blindaje político directo desde el Ministerio de Salud provincial en La Plata.

Éxodo profesional y derivaciones forzadas

La gestión actual registra números alarmantes en la deserción de capital humano calificado:

0 urólogos activos: Por primera vez en la historia del hospital, las renuncias consecutivas de los especialistas Sebastián Biurrum, Emanuel Ortega y Facundo Pastorino dejaron al área completamente desierta.

Impacto regional: Pacientes de Junín y de distritos vecinos adheridos a coberturas esenciales como PAMI e IOMA sufren derivaciones forzadas hacia centros asistenciales de otras localidades.

Fuga de especialidades: Al vaciamiento en urología se le suman bajas sensibles recientes en especialidades críticas como gastroenterología y diagnóstico por imágenes.

El costo del capricho: Radioterapia bajo llave

El vaciamiento tecnológico y asistencial del hospital interzonal encuentra su reflejo más crudo en el Servicio de Terapia Radiante (Radioterapia). Este sector clave permanece cerrado con llave desde hace dos años.

La parálisis no responde a la falta de equipamiento ni de personal calificado sino la consecuencia directa de una decisión administrativa: la negativa de la dirección a abonar los permisos, tasas y aranceles indispensables para su habilitación legal.

El búnker de radioterapia del HIGA, considerado históricamente un modelo de vanguardia en la región por su infraestructura y capital humano, está reducido hoy a un depósito de alta complejidad en desuso. Al tratarse de un área que manipula materiales radiactivos, su funcionamiento exige estrictas auditorías y un costo regulatorio tasado en «horas regulatorias» por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), además de los correspondientes cánones del Ministerio de Salud provincial.

El rechazo a afrontar estos pagos burocráticos derivó en la clausura preventiva del espacio. Esta situación generó un doble impacto directo en la comunidad:

Desplazamiento laboral: El equipo de médicos oncólogos, físicos médicos, técnicos especializados y enfermeros quedó a la deriva, sin funciones específicas dentro de su especialidad y reubicado de forma precaria.

Privatización de la demanda: Los pacientes oncológicos de Junín y la zona que carecen de recursos económicos son obligados a ser derivados y tercerizados a una clínica privada local para poder recibir sus aplicaciones.

La paradoja golpea de lleno el discurso oficial. Mientras la gestión de la provincia levanta banderas en defensa de la salud pública universal, la realidad en los pasillos del nosocomio regional demuestra un giro sistemático de fondos hacia el sector privado debido a la inoperancia para sostener un servicio estatal básico.

Escándalos éticos y aprietes a domicilio

Las irregularidades administrativas marchan a la par de serios reveses judiciales y denuncias por violencia institucional. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás obligó recientemente al director a reponer salarios caídos y restituir en su cargo a profesionales médicos injustamente suspendidos por la cúpula ejecutiva.

El clima de tensión sumó un capítulo de gravedad institucional pocas semanas atrás. Tras un acto político en la región, una legisladora provincial solicitó formalmente al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el relevo inmediato de Crocco de sus funciones. Lejos de activar los mecanismos institucionales de evaluación, el ministro alertó en forma privada al director.

De acuerdo con fuentes legislativas, el funcionario provincial se apersonó directamente en el domicilio particular de la legisladora para recriminarle su pedido de destitución. Esta intimidación explicita el nivel de impunidad reinante en el cuidado de la salud regional.

fuente e imagen: Semanario de Junin